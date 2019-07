Jetzt LIVE: FC Admira gegen WAC im Ticker

Der WAC starten gegen die Admira in eine Bundesliga-Saison, die es für die Wolfsberger vor allem im Herbst in sich hat. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Die Überflieger der vergangenen Spielzeit tanzen ab September in Meisterschaft und Europa League auf zwei Hochzeiten. Bei der Admira will Gerhard Struber vorerst einmal ein erfolgreiches Debüt auf der Betreuerbank der Kärntner geben.

WAC mit Neo-Coach Struber in neuer Saison

Der Salzburger trat die Nachfolge von Erfolgscoach Christian Ilzer an, der sich nach Platz drei zur Austria verabschiedete. Struber will den Weg fortführen, aber auch eigene Elemente einstreuen. Die Erfolgself blieb praktisch unverändert. Der nach Salzburg zurückgekehrte malische Teamstürmer Sekou Koita wurde durch den Israeli Shon Weissman ersetzt, der in der Vorbereitung gefallen konnte.

Struber verspürte "riesige Vorfreude, jetzt loszulegen". Sein Team habe in der vergangenen Woche noch einen großen Schritt getan, seine Spielidee weiter zu verinnerlichen. "Jetzt wollen wir die guten Leistungen aus der Vorbereitung in die Bundesliga mitnehmen", sagte Struber. Favorit sei der WAC bei der Admira aber keinesfalls, hielt der 42-Jährige mit Verweis auf die Statistik fest. Die Südstädter sind gegen die Wolfsberger seit fünf Spielen ungeschlagen. In Maria Enzersdorf sind es seit März 2016 ebenfalls fünf Spiele, wobei die Admira drei davon gewonnen hat.

Beim WAC erwartet man demnach ein "Spiel auf Augenhöhe". Der zuletzt für Maccabi Haifa spielende Weissman soll darin positiv in Erscheinung treten. "Er bringt noch einmal Unberechenbarkeit in unser Spiel mit. Er kann Tore machen. Und er will bei uns den nächsten Schritt machen", berichtete Struber über den 23-jährigen israelischen Internationalen. Mit Anderson Niangbo und Alexander Schmidt kamen leihweise von Meister Salzburg noch zwei weitere Angreifer.

Admira mit neuem Elan in neue Saison

Die Admira machte in der Sommerpause dank Sasa Kalajdzic auf sich aufmerksam. Der Transfer des Stürmers zum VfB Stuttgart (um 2,5 Mio. Euro) brachte den Niederösterreichern Schlagzeilen. Trainer Reiner Geyer will mit seinen Schützlingen weiter im Gespräch bleiben. Positiv versteht sich. "Wir wollen eine unangenehme Mannschaft sein", sagte der Deutsche. Neben effektivem Pressing steht auch kompaktes Verteidigen ganz oben auf der Liste, die die Admira in den vergangenen Wochen abgearbeitet hat.