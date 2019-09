Jetzt LIVE: FC Admira gegen SV Mattersburg im Ticker

Im "Kellerduell" zwischen FC Admira und SV Mattersburg geht es am Samstag um wichtige Punkte. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Letzter gegen Vorletzter: Die Admira und Mattersburg stehen in der Fußball-Bundesliga vor einem wichtigen direkten Duell. Dabei kommt es am Samstag in der BSFZ Arena fix zu einer Premiere, haben doch die Niederösterreicher zu Hause und die Burgenländer auswärts in dieser Saison noch nicht anschreiben können. Mattersburg geht mit einem Zwei-Punkte-Polster auf das Schlusslicht ins Spiel.