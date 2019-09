Jetzt LIVE: FC Admira gegen SKN St. Pölten im Ticker

Mit der Admira und SKN St. Pölten treffen am Samstag der Letzte auf den Vorletzten. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

In Summe haben die beiden Mannschaften in bisher sieben Runden erst acht Treffer erzielt - und 43 Gegentore erhalten. Die jüngsten Ergebnisse passten ins Bild zweier geschüttelter Clubs.

0:5 bei Rapid verlor die Admira, St. Pölten ging in Altach 0:6 unter. Vor allem die "Wölfe" aus der Landeshauptstadt traf das Gesehene. Trainer Alexander Schmidt setzte auf eine Aussprache. "Wir haben intern die Sachen sehr hart angesprochen. So eine Vorstellung wird es nicht mehr geben, das kann man nicht akzeptieren", berichtete der Deutsche. "Wir werden bis Winter genau schauen, wer den Weg mitgeht und wer nicht", sagte Schmidt unmissverständlich und legte nach: "Wer am Samstag nicht um jeden Quadratmeter kämpft, der wird so schnell nicht wieder spielen."