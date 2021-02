Jetzt LIVE: FC Admira gegen SCR Altach im Ticker

Die Admira hat im Kellerduell der Bundesliga den Sprung weg vom Tabellenende anvisiert. Holen die Südstädter im Heimspiel gegen den SCR Altach die erhofften drei Zähler, reichen sie die "Rote Laterne" an die Gäste aus Vorarlberg weiter. Wir berichten ab 18.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Neuzugang bei SCR Altach

Altach machte auch durch die Neuzugänge Schlagzeilen. Der argentinische Stürmer Danilo Carando wird in Maria Enzersdorf aber ebenso wenig zu sehen sein wie Innenverteidiger Neven Subotic. Beide haben noch Trainingsrückstand, wie Pastoor berichtete. Vom erfahrenen Duo erwartet sich der Niederländer im Saisonverlauf aber eine nachhaltige Qualitätssteigerung.

Caranado bringe tolle Stimmung in die Mannschaft. "Er ist ein Typ, der die anderen mitziehen kann." Subotic sei vor allem für die jungen Spieler ein wichtiger Mann. "Er gibt dir Sicherheit", sagte Pastoor über den ehemaligen Dortmund-Verteidiger. Auch ohne das Duo soll in der Südstadt Zählbares mit auf die lange Heimreise genommen werden. All zu viel Bedeutung wollte Pastoor der Partie aber nicht zumessen. "Das Spiel morgen entscheidet nicht die Saison", meinte er. Trotzdem wolle man die Zähler natürlich einfahren.