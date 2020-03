Jetzt LIVE: FC Admira gegen SCR Altach im Ticker

Vor dem Gastspiel beim FC Admira und der danach folgenden Punkteteilung sind die Vorarlberger sechs Partien ungeschlagen.Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Altach hat sich stabilisiert

Letzterer schielte bereits auf die Qualifikationsgruppe, in der es "Woche für Woche um alles" gehe. "Da ist es sicher ein Vorteil, wenn man zu Beginn schon einen Vorsprung hat und den Fokus eher auf die vorderen Plätze legen kann." Gewinnt seine Mannschaft in der Südstadt, würde sie schon mit fünf Punkten Vorsprung aufs Tabellenende und dem algorithmischen "Bonus" eines Abgerundeten in die nächste Meisterschaftsphase starten.