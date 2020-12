Jetzt LIVE: FC Admira gegen Rapid Wien im Ticker

In den vergangenen Tagen musste Rapid Wien in Europa League, Cup und Bundesliga Rückschläge hinnehmen. Gegen die Admira soll noch ein versöhnlicher Jahresabschluss gelingen. Wir berichten ab 17.00 Uhr im Live-Ticker vom Spiel.

Aus sportlicher Sicht könnte Rapid eigentlich auf ein weitgehend zufriedenstellendes Fußballjahr 2020 zurückblicken - wären da nicht die vergangenen Tage, in denen man in der Europa League und im Cup ausschied und in der Liga auf Platz vier zurückrutschte. Nur ein Sieg schaute aus den jüngsten fünf Bewerbspartien heraus, Trainer Dietmar Kühbauer reagierte zuletzt sichtlich genervt auf Kritik und die Spieler gelobten Besserung.