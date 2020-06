Jetzt LIVE: FC Admira gegen Austria Wien im Ticker

Nach drei Siegen in Folge will die Wiener Austria auch bei der Admira Punkte mit nach Hause nehmen. Wir berichten ab 18.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Drei Siege in Folge in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga haben der Austria Wien nach Monaten der Tiefschläge gutgetan. Bei der gegen den Abstieg kämpfenden Admira soll der nächste Erfolg folgen. Die Südstädter zeigten zuletzt gute Vorstellungen.

Austria Wien mit voller Konzentration

Mit Blick auf das Ziel Play-off müsse man "immer voll im Moment sein", hielt Ilzer fest. Der Spitzenreiter der Quali-Gruppe ist bereits sieben Auswärtsspiele in Folge ungeschlagen. Vier Siege en suite gab es bei der Austria in der Bundesliga zuletzt im Oktober 2016. Gelingt es, diese Marke einzustellen und lässt Verfolger Altach im Parallelspiel daheim gegen Mattersburg Federn, könnten die Favoritner den Vorsprung auf die Vorarlberger auf bis zu sechs Zähler ausbauen. Drei Runden sind in der Gruppe danach noch zu spielen.