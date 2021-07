Jetzt LIVE: FC Admira gegen Austria Klagenfurt im Ticker

Das Duell der zweiten Runde der Fußball-Bundesliga zwischen der Admira und Aufsteiger Klagenfurt bringt am Samstag auch an der Seitenlinie eine interessante Konstellation. Wir berichten ab 17 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Andreas Herzog trifft auf seinen ehemaligen Kollegen bei Rapid und im ÖFB-Team, Peter Pacult. "Man soll das nicht in den Vordergrund schieben, wir sind nur die, die den Spielern helfen, in der Liga Fuß zu fassen", wollte Pacult davon freilich wenig wissen.

Herzog gegen Pacult

Der junge Herzog traf bei Grün-Weiß Mitte der Achtziger - zumindest im Training - auf Pacult, später absolvierten die beiden sieben gemeinsame Partien in Österreichs Auswahl. "Wir haben ein gutes Verhältnis", berichtete Pacult über den um neun Jahre jüngeren Herzog. "Er hat einen tollen Weg als Spieler gemacht, und es freut mich für ihn, dass er nun Trainer in Österreich ist. Er hätte sich das schon länger verdient gehabt."

Admira und Klagenfurt mit je einem Punkt

Beide Teams starteten in der Vorwoche mit einem 1:1 in die Saison, beide durften danach durchaus zufrieden bilanzieren. Die Austria trotzte dem WAC einen Zähler ab, die Admira entführte in der Außenseiterrolle einen Punkt bei der WSG. Diesmal sind die Niederösterreicher aber leicht zu favorisieren. "Wir wollen im ersten Heimspiel gleich eine Mentalität entwickeln, mutig nach vorne spielen und unseren Fans von der ersten Minute an zeigen, dass die drei Punkte in der Südstadt bleiben", bekräftigte Herzog.