Jetzt LIVE: Austria Wien gegen WSG Tirol im Ticker

Austria Wien will gegen Wattens unbedingt punkten, um den Liga-Start nicht vollständig zu vermasseln. Beim ersten Heimspiel stehen die Jungen im Fokus. Wir berichten ab 17 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Nach dem völlig misslungenen Europacup-Auftritt traf die Delegation der Violetten Freitagfrüh wieder in Wien ein. Regenerieren stand am Programm. "Noch wichtiger wird sein, mental wieder auf der Höhe zu sein", meinte Sportdirektor Manuel Ortlechner. Trainer Schmid sagte: "Wir brauchen Erfolge, wenn es geht so schnell wie möglich." Laut der sportlichen Führung soll die erste Aufarbeitung der Blamage in der Conference-League-Qualifikation selbstkritisch ausgefallen sein.

18-Jähriger als Austria-Hoffnung

Ein Hoffnungsträger ist der 18-jährige Noah Ohio. Der von RB Leipzig ausgeliehene Stürmer könnte Tempo ins Spiel der Austria bringen. "Aber man muss ihm Zeit geben. Wir werden sehen, wie weit er im Training ist", meinte Schmid. Grundsätzlich stünde Ohio zur Verfügung. Anders als Marvin Martins. Der Rechtsverteidiger plagt sich mit Adduktorenproblemen und wird auch gegen die WSG eher fehlen.

Tirol will Austria-Schwäche nutzen

In Tirol blieben die Ergebnisse des Gegners nicht verborgen. "Dass bei der Austria schon leicht Feuer am Dach ist, ist ja klar. Aber wir sind gut damit beraten, uns auf uns zu konzentrieren", sagte Trainer Thomas Silberberger. Wie die Wiener befinde sich auch sein Team in der Findungsphase. "Die Austria hat aber bereits zwei Pflichtspiele mehr. Wir sind gut damit beraten, in der Außenseiterrolle nach Wien zu fahren. Wohl wissend, dass die Qualität da ist, um am Verteilerkreis was zu holen, wenn alles passt", meinte der WSG-Coach.

Bei Wattens könnten in Wien-Favoriten ebenfalls Neuzugänge erstmals in der Liga zu sehen sein. Der von Juventus Turin ausgeliehen Giacomo Vrioni wird beginnen, wie Silberberger verriet. Der 22-jährige Angreifer fehlte beim 1:1 gegen die Admira aufgrund muskulärer Probleme. Im Mittelfeld steht der Däne Bror Blume vor seinem Debüt, auch der vom LASK geholte Valentino Müller könnte beginnen. In der Abwehr wird Felix Bacher anstelle des erkrankten Maxime Awoudja starten.

LIVE-Ticker Austria Wien gegen WSG Tirol



Wir berichten ab 17 Uhr live vom Spiel Austria Wien gegen WSG Tirol im Ticker.

