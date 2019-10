Jetzt LIVE: Austria Wien gegen WSG Tirol im Ticker

Die Wiener Austria will nach zwei Niederlagen gegen die WSG Tirol erstmals wieder anschreiben. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

"Für die ganze Austria-Familie wären drei Punkte am Samstag enorm wichtig", betonte Tarkan Serbest.

"Wir haben jetzt die Möglichkeit, es daheim vor unseren eigenen Fans besser zu machen als in Tirol", sagte der Defensivmann, der vor seinem 100. Bundesliga-Einsatz steht. Zum Liga-Auftakt im Juli hatten sich die Wiener beim Aufsteiger in Innsbruck eine 1:3-Watsche abgeholt. Ende September wurde es im ÖFB-Cup noch schlimmer: Die WSG setzte sich im Zweitrunden-Duell in Wattens verdient 5:2 durch.