Jetzt LIVE: Austria Wien gegen TSV Hartberg im Ticker

Die Wiener Austria will am Samstag gegen Hartberg jubeln. ©APA/ERWIN SCHERIAU (Archivbild)

Am Samstag trifft Austria Wien zu Hause im ersten Fußball-Bundesliga-Spiel nach der Winterpause auf den TSV Hartberg. Für die Veilchen beginnt damit der Kampf um die Meistergruppe.

Austria Wien bestreitet am Samstag (17.00 Uhr/live auf Sky) ein wichtiges Spiel zum Start der Frühjahrssaison in der Fußball-Bundesliga. Im heimischen Duell gegen den Viertplatzierten aus Hartberg strebt das Team die dringend benötigten drei Punkte an, um den Anschluss im Kampf um die Top sechs nicht zu verlieren.

Austria Wien braucht Sieg gegen TSV Hartberg im Kampf um Meistergruppe

"Wir werden alles raushauen und mit den Fans im Rücken hoffentlich erfolgreich ins Frühjahr starten", so Austria Wien-Trainer Michael Wimmer. Im Falle einer Niederlage dürfte es für Austria Wien (21 Punkte), die sich auf dem achten Platz befindet, schwierig werden, in die Meistergruppe aufzusteigen. Die Tatsache, dass zwei der stärksten Konkurrenten, WAC (23) und Rapid (24), am Sonntag direkt gegeneinander antreten, sorgt für zusätzliche Spannung. "Ich habe mich im Trainingslager selbst beim Rechnen erwischt. Wir werden schon noch zwölf Punkte brauchen", prophezeite Wimmer.

Das Prädikat Endspielcharakter wollte der Deutsche dem Duell mit dem TSV Hartberg aber nicht erteilen: "Morgen ist mein 44. Spiel als Austria-Trainer und bei 40 habe ich davor eine Frage mit Endspiel und maximaler Druck bekommen." Das Erreichen der Meistergruppe sei für Austria Wien-Trainer Wimmer kein Selbstverständnis und auch kein Muss. "Wir wollen es schaffen. Jeder im Team will es schaffen. Wir wissen aber auch, dass es punktemäßig eine Herausforderung wird."

Frans Krätzig gibt für Austria Wien Debüt gegen TSV Hartberg

Im Gegensatz zu Hartberg hat Austria Wien bereits ein Pflichtspiel absolviert. Im Cup-Viertelfinale gegen Titelverteidiger Sturm Graz verlor das Team der "Veilchen" letzte Woche verdient mit 0:2. Besonders im Angriff zeigte die Mannschaft von Trainer Wimmer, wie bereits in dieser Saison oft zuvor, bekannte Schwächen. Im Herbst musste Verlass immer wieder in die Defensive gehen. Zum ersten Mal seit 2009 blieb die Austria Wien in fünf aufeinanderfolgenden Heimspielen in der Liga ohne Gegentor. Mirko Kos, der vorübergehend das Tor der Wiener hüten wird, strebt an, diese Serie fortzusetzen. Ersttorhüter Christian Früchtl wird aufgrund einer im Training erlittenen Knieverletzung noch bis zu fünf Wochen ausfallen.

Mit Matthias Braunöder, Aleksandar Jukic und Matan Baltaxa verließen drei Akteure den Verein. Verstärkt haben sich die finanziell angeschlagenen Veilchen einzig mit Bayern-Leihgabe Frans Krätzig. "Fußballerisch hat er eine Riesenqualität. Ich bin überzeugt davon, dass er uns sofort verstärken wird", sagte Wimmer über den flexibel einsetzbaren Linksfuß. "Er kann sowohl auf der linken Spur als auch auf der linken Sechs oder Acht spielen. Er macht uns variabler." Wie Wimmer verriet, wird Krätzig am Samstag in der Startelf stehen.

Meistergruppe für TSV Hartberg zum Greifen nahe

"Ich will aus den letzten fünf Spielen so viele Punkte wie möglich machen, und dann gibt es den Moment der Teilung, wo wir schauen werden, was Sache ist", sagte Hartberg Trainer Markus Schopp und fügte hinzu: "Wenn wir uns aber weiter so entwickeln, bin ich mir ziemlich sicher, dass wir noch sehr viele Punkte machen werden." Satte 29 Zähler heimsten die Steirer bisher ein, diese sehr gute Herbstbilanz gelte es laut Schopp nun zu bestätigen. "Es gibt nichts Schöneres, als bei einem Gegner wie der Austria zeigen zu können, dass die Punkte, die wir uns bis dato erarbeitet haben, kein Zufall sind", sagte der Coach. Das Hinspiel konnte Hartberg mit 2:1 für sich entscheiden, davor unterlagen die Steirer den Wienern allerdings sechs Mal in Folge.

Mit von der Partie zum Frühjahrsauftakt ist auch Toptorjäger Maximilian Entrup. Lange Zeit mussten die Hartberger um den Verbleib des Neo-Teamspielers zittern, letztlich kam es mit dem deutschen Zweitligisten Kiel aber zu keiner Einigung. Abhanden kam den Steirern Offensivkraft Christoph Lang (zu Rapid), verpflichtet wurde der Ex-Admiraner Onurhan Babuscu. Für das Duell in Wien sind nach einer fünfwöchigen Vorbereitungsphase alle Mann an Bord.

LIVE-Ticker Austria Wien gegen TSV Hartberg

Wir berichten heute ab 17.00 Uhr live vom Spiel Austria Wien gegen TSV Hartberg im Ticker.