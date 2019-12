Jetzt LIVE: Austria Wien gegen TSV Hartberg im Ticker

Gegen Hartberg kämpft Austria Wien in einem "Sechs-Punkte-Spiel" um ihre nur noch kleine Chance auf das Erreichen der Meistergruppe. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Alles andere als ein Heimsieg gegen den unmittelbaren Konkurrenten Hartberg wäre für die Wiener am Samstag (wohl zu wenig, um den Sprung in die Top Sechs noch realisieren zu können. Acht Zähler trennen die beiden Teams vor der 16. der 22 Runden des Grunddurchgangs.

"Gegen Hartberg ist es, was es ist: Ein Sechs-Punkte-Spiel, ein echtes Finale für uns, um an die Minimalchance noch anzudocken", sagte Christian Ilzer vor dem Wiedersehen mit seinem langjährigen Arbeitgeber. Mehr als sechs Jahre arbeitete der nunmehrigen Coach der Austria bei den Oststeirern als Co- bzw. Cheftrainer. Ausgerechnet Hartberg könnte dem nunmehrigen Ilzer-Team nun einen weiteren Nackenschlag verpassen. Bei dann noch sechs Runden bis Ende des Grunddurchgangs hätte die Austria nur noch Außenseiterchancen auf den Einzug in die Meistergruppe.