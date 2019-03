Jetzt LIVE: Austria Wien gegen TSV Hartberg im Ticker

Die Wiener Austria ist am Sonntag beim Match gegen TSV Hartberg nach bisher zwei Niederlagen im neuen Jahr gefordert. Wir berichten ab 14.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Nach zwei Rückschlägen zum Start ins neue Fußball-Jahr peilt man bei der Wiener Austria am Sonntag (14.30 Uhr) gegen den Aufsteiger zu Hause den ersten Erfolg im Frühjahr an. Nur ein Sieg hilft der Austria und ihrem Trainer Thomas Letsch, wieder Druck aus dem Rennen um die Meistergruppe zu nehmen.

Letsch sprach von einem “Pflichtsieg” des Tabellensechsten gegen den ersten Verfolger aus der Steiermark. “Es geht nur um die drei Punkte”, hielt der Deutsche fest. Mit dann sechs Zählern Vorsprung bei klar besserem Torverhältnis wäre Hartberg zwei Runden vor Ende des Grunddurchgangs distanziert. Der Aufsteiger will dies verhindern. “Für uns wäre es extrem schön, wenn wir die Spannung von unserer Seite aufrecht halten könnten – am Besten bis zur 22. Runde”, meinte Trainer Markus Schopp.

Letsch wollte nur in die Zukunft schauen. “Es macht keinen Sinn, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Eine Drucksituation haben wir alle”, sagte er am Freitag. Er sei weiter “zu hundert Prozent überzeugt”, mit seiner Mannschaft die anvisierten Ziele am Ende zu erreichen. Kapitän Alexander Grünwald stieß ins selbe Horn. “Wir können noch so viel reden, aber die Wahrheit liegt auf dem Platz, diese Floskel stimmt”, erklärte der Mittelfeldspieler. Mit dem Einzug in die Meistergruppe würde die Saison neu beginnen, hielt Grünwald fest.