Jetzt LIVE: Austria Wien gegen SV Mattersburg im Ticker

Die Austria sucht erneut den Weg aus der Krise und will gegen Mattersburg drei Punkte mitnehmen. Wir berichten ab 14.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Austria Wien in der Krise

Gegen die Burgenländer sollte die Austria eine Niederlage vermeiden, um die Stimmungslage am Wiener Verteilerkreis nicht noch düsterer werden zu lassen. Das Präsidium um Präsident Frank Hensel wandte sich am Freitag in einem Offenen Brief an die Fans, appellierte dabei zusammenzustehen. Zur Sprache kamen indirekt die Vorkommnisse zuletzt in Pasching, als die Austria-Anhänger mit Pyrotechnikeinsatz eine Spielunterbrechung erzwangen. Die Austria kündigte ein hartes Vorgehen gegen die Täter an.