Jetzt LIVE: Austria Wien gegen SV Mattersburg im Ticker

Austria Wien wartet bereits seit einem Jahr auf einen Sieg gegen den SV Mattersburg. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Der bisher letzte Sieg vor heimischem Publikum gegen Mattersburg datiert vom 17. Dezember 2016, als es im Happel-Stadion einen 2:0-Erfolg zu feiern gab. In dieser noch jungen Saison gewannen die “Veilchen” in der neuen Generali-Arena beide bisherigen Liga-Matches – 2:1 gegen Aufsteiger Innsbruck und 4:0 gegen die Admira.

Nun soll der dritte Streich folgen. Damit würde die Austria eine historische Marke erreichen: Sie wäre der erste Club in der 1974 gegründeten Bundesliga mit 500 Heimsiegen. “Jeder Sieg ist schön, aber wenn es der 500. ist, ist es noch viel schöner”, merkte Austria Wien-Trainer Thomas Letsch dazu an.

Der 50-jährige Deutsche kann erstmals auch auf Ewandro zurückgreifen, nachdem der 22-jährige brasilianische Offensivmann diese Woche die Spielberechtigung erhalten hat. Dafür ist Stürmer Kevin Friesenbichler fraglich, der am Donnerstag bei einem Zweikampf im Training einen kleinen Riss im Trommelfell erlitten hatte und deswegen noch am Freitag untersucht wurde. In der Länderspielpause fehlen Letsch neben den ÖFB-U21-Internationalen Patrick Pentz und Dominik Prokop auch noch Cristian Cuevas und Alon Turgeman, die ins chilenische bzw. israelische Nationalteam berufen worden sind.