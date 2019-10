Jetzt LIVE: Austria Wien gegen Sturm Graz im Ticker

Austria Wien empfängt in der 10. Runde der Bundesliga SK Sturm Graz und braucht vor der Länderspielpause wichtige Punkte. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Austria Wien-Trainer Christian Ilzer wähnte Sturm im Vorfeld auf Augenhöhe. "Jetzt geht es am Sonntag los mit einer Serie an Spielen, wo wir schon Gegner haben die absolut in unserer Reichweite sind und da wollen wir schon anständig punkten." Sturm Graz-Trainer El Maestro erwartete ein großes Spiel. "In solchen Matches spielen die Form und die Tabelle eine geringere Rolle."

Druck liegt bei Austria Wien

Der Druck liegt nach bisher nur drei Siegen in 13 Saison-Pflichtspielen beim Heimteam. Austria-Sportvorstand Peter Stöger will in der Länderspielpause eine Zwischenbilanz ziehen. "Wir werden länger hinter Ilzer stehen als hinter manchem Spieler", sagte Stöger noch vor zwei Wochen. Der Sonntag wird ein Rufzeichen hinter diesen Satz setzen - oder ein Fragezeichen.

Ilzer wich am Freitag Fragen zur geäußerten Kritik von Legenden oder seiner Zukunft aus. "Auf meine Arbeit mit der Mannschaft soll das keinen Einfluss haben", sagte der Steirer und betonte mit der Kritik leben zu können. "Ich muss einfach jeden Tag zur Arbeit kommen und voller Energie sein. Ich darf mich von Dingen, die herum passieren, nicht beeinflussen lassen."

Sturm Graz will anderes Gesicht zeigen

Die Grazer präsentierten sich beim klaren 4:1-Sieg über das Schlusslicht Admira zuletzt aber in seltener Spiellaune. "Sturm ist mit einer frischen Offensive aufgetreten, sie haben viele Spieler in der Offensive mit großer Qualität", meinte Ilzer, der wie bei der 1:4-Niederlage in Salzburg auf eine Fünferabwehrkette mit Alexander Grünwald im Zentrum zurückgreifen könnte. "Wir werden gut verteidigen müssen, aber auf der anderen Seite werden wir versuchen, ihre letzte Linie auch zu brechen. Um schon zu Hause zu zeigen, dass mit uns in Zukunft anders zu rechnen sein wird, als das bisher der Fall war."

El Maestro kehrt als Chef des Gegners an einen für ihn prägenden Ort zurück. 2002 durfte er als damals 18-Jähriger unter Jugendleiter Ralf Muhr arbeiten. "Das war mein erster offizieller Job, ohne Fußballkarriere im Hintergrund war das eine Riesennummer für mich. Dafür bin ich der Austria sehr dankbar." Später arbeitete er unter Thorsten Fink als Co-Trainer erneut bei der Austria und auch danach sollte er ein Stammgast in der Generali Arena sein.