Jetzt LIVE: Austria Wien gegen Sturm Graz im Ticker

Beim Match zwischen Austria Wien und Sturm Graz treffen zwei gebeutelte Großclubs aufeinander. Noch liegen die beiden Mannschaften in der Meistergruppe gleichauf. Wir berichten ab 14:30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Die Wiener Austria lädt Sturm Graz am Sonntag (14.30 Uhr) erneut zum Duell zweier gebeutelter Großclubs. Drei Wochen nach dem 1:0-Heimsieg der Grazer geht es für die in der Meistergruppe gleichauf liegenden Mannschaften auch um Wiedergutmachung nach zuletzt empfindlichen Niederlagen.

Sturm Graz, so Ibertsberger Hoffnung vor seinem ersten Heimspiel als Cheftrainer, bestrafe diese Nuancen “nicht so extrem”. Das Stottern des Grazer Tormotors hat freilich auch der frühere Co-Trainer registriert. In 23 Spielen sind den Steirern nur 26 Treffer (zwei im Frühjahr) gelungen – nur Wacker Innsbruck hat in der Bundesliga weniger erzielt.