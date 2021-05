Jetzt LIVE: Austria Wien gegen SKN St. Pölten im Ticker

Mit einem Heimsieg zöge die Wiener Austria als zumindest Zweiter der Qualifikationsgruppe in der Fußball-Bundesliga fix ins Liga-Play-off ein, St. Pölten hingegen stünde gleichzeitig als Letzter der Saison fest. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Austria Wien will Play-off-Ticket fixieren

Mit dem 3:1 gegen die nun punktegleichen Hartberger haben sich die Veilchen in eine angenehme Position gesiegt. Die Play-off-Teilnahme ist aktuell durch vier Punkte abgesichert. Stöger: "Wir haben es in der eigenen Hand, und die Voraussetzungen für die nächsten zwei Spiele sind sehr gut." Zum Abschluss gastiert die Austria beim Verfolger Ried. Am 24. Mai dann trifft der Erste der Quali-Gruppe auf den Zweiten, ehe es in Hin- und Rückspiel (27. bzw. 30. Mai) gegen den Fünften der Meistergruppe geht.