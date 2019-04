Jetzt LIVE: Austria Wien gegen SKN St. Pölten im Ticker

Nach vier Runden in der Meistergruppe wartet Austria Wien noch immer auf einen vollen Erfolg. Am Mittwoch empfangen die Wiener SKN St. Pölten. Wir berichten ab 19.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Austria Wien unter Druck

Hemmen soll die Austrianer die Ausgangslage nicht. Druck, so Ibertsberger, verspüre man bei den Violetten ohnehin immer. “Jetzt ist die Situation so, dass uns nur noch Siege weiterhelfen. Aber ich sehe das positiv, wir wissen, was zu tun ist”, sagte der 42-Jährige. Am vergangenen Sonntag holte die aktuell sechs Runden sieglose Austria nach dem 1:1 beim WAC mit einem 2:2 gegen den LASK das zweite Remis in Folge. Gegen St. Pölten soll der Dreier erzwungen werden.