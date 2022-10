Jetzt LIVE: Austria Wien gegen RB Salzburg im Ticker

Serienmeister Red Bull Salzburg gastiert am Sonntag bei der Wiener Austria. Die "Veilchen" kündigten trotz zuletzt miserabler Bilanz Gegenwehr an. Wir berichten ab 17 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Red Bull Salzburg ist beim violetten Lieblingsgegner aus Wien auf drei Zähler aus. Eine Woche vor dem Schlager gegen Verfolger Sturm Graz gastiert der Serienmeister am Sonntag (17.00 Uhr) bei der Austria mit dem klaren Ziel, die Spitzenposition vor dem Duell mit den Steirern nicht abzugeben. Die "Veilchen" treffen mit einer miserablen Bilanz auf den heimischen Dominator, sie kündigten wieder einmal Gegenwehr an.

Red Bull Salzburg verteidigt bei Austria Wien Platz 1

Salzburg hat sich in den vergangenen Jahren statistisch gesehen als Schrecken der Austria etabliert. 13 Spiele - zwölf Siege bei einem Remis - ist der Serienmeister gegen die Favoritner ungeschlagen. Diese waren in ihren Heimspielen aber oft nahe dran an Zählbarem. In der Vorsaison verlor die Austria in der Generali Arena 0:1 und 1:2.