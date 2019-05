Jetzt LIVE: Austria Wien gegen RB Salzburg im Ticker

Für Salzburg ist es der "Matchball", für die Wiener Austria die vielleicht schon letzte Chance auf Platz drei. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

In Favoriten kann sich der Cupsieger am Sonntag (17.00 Uhr) seinen sechsten Fußball-Meistertitel in Folge holen, verliert zuvor der LASK gegen den WAC (14.30), reicht dafür sogar eine Niederlage. Trainer Marco Rose wollte davon aber ohnehin nichts wissen, er sei “im Angriffsmodus”.

Der werde vor dem vierten Saisonduell der beiden Teams – die ersten drei gingen mit dem Gesamttorverhältnis von 9:1 an Salzburg – notwendig sein, trotz oder vielleicht auch wegen des jüngsten Cup-Triumphs. Rose weiß zwar, dass die Austria “eine schwierige Phase” durchgemacht hat, er erwartet dennoch ein “aggressives, offensives” Auftreten der Hausherren, die zuletzt mit dem 2:1 in St. Pölten einen Befreiungsschlag landeten und mit vier Punkten Rückstand auf Platz drei nach wie hoffen dürfen.

“Für die Austria geht es ja auch noch um viel”, betonte Rose, der angesichts seiner Abschiedstournee “null Wehmut” verspüren will. In seinem Fokus sei stets das nächste Spiel. “Wir brauchen noch drei Punkte, die Leistung muss sitzen in jedem der vier Spiele”, meinte der 42-Jährige, dessen Truppe mit einem vollen Erfolg am Verteilerkreis in jedem Fall als Meister feststeht. Welche Kicker Rose vier Tage nach dem Cupfight gegen Rapid aufbieten wird, wisse er angesichts der jüngsten Belastungen erst kurzfristig.