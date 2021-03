Jetzt LIVE: Austria Wien gegen Rapid Wien im Ticker

Laut Papierform hat das 332. Wiener Fußball-Derby am Sonntag in der Generali Arena einen klaren Favoriten: Rapid liegt als Tabellenzweiter 16 Punkte vor der achtplatzierten Austria, die noch um die Teilnahme an der Meisterrunde bangt. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Wiener Derby.

Eine Niederlage gegen den Erzrivalen würde den violetten Hoffnungen auf einen Sprung unter die Top sechs einen massiven Dämpfer versetzen, daher sieht Rapid-Coach Dietmar Kühbauer die Austria unter Zugzwang.

"Es ist schon Brisanz dabei. Wir wollen oben dabei bleiben, die Austria wäre mit einem Sieg in einer besseren Position. Vielleicht ist es für uns vom Druck her nicht so wie für die Austria", vermutete Kühbauer.

Rapid Wien im Wiener Derby unter Druck

Dennoch steht auch für die Hütteldorfer viel auf dem Spiel. "Man hat bei Rapid immer Druck. Wenn man ein Derby verliert, wird wieder etwas großartig besprochen werden", vermutete der 49-Jährige. "Wir sind von der Austria in der Tabelle und von den Punkten her weit weg, trotzdem beginnt das Spiel bei null und hat eigene Gesetze. Wir sind auf dieses Spiel scharf, in einem Wiener Derby will man nicht als Verlierer vom Platz gehen."

Während die "Veilchen" drei Runden vor der Teilung einen Punkt Rückstand auf Rang sechs haben, liegt Rapid drei Zähler hinter Spitzenreiter Red Bull Salzburg und vier Punkte vor dem Dritten LASK in komfortabler Position. "Wir schauen nicht großartig auf die Tabelle. Die Burschen haben bisher eine wunderbare Saison gespielt", meinte Kühbauer. Nur auf die Ergebnisse im Neuen Jahr bezogen, ist die Ausgangslage vor dem Derby ausgeglichen. Die Austria ist demnach Dritter der Frühjahrestabelle, Rapid Zweiter.

Bei der Austria sieht der Rapid-Coach ohnehin einen Aufwärtstrend. "Sie machen es im Frühjahr gut, agieren jetzt als Mannschaft besser. Das ist nicht mehr diese Austria vom Herbst, es wird ein enges Spiel werden." Im Falle eines Rapid-Siegs müsste sich die Austria wohl auf ein Antreten im unteren Play-off gefasst machen. "Aber wir denken gar nicht daran, ob wir sie runterschießen können. Wir haben ein Spiel vor uns, das wir gewinnen wollen", beteuerte Kühbauer.

Austria Wien hat Top 6 im Visier

Unterdessen sprach Austria-Coach Peter Stöger auch im Hinblick auf die folgenden Partien gegen Sturm Graz und den WAC von schwierigen Aufgaben, aber auch Vorfreude und positiver Stimmung im Kader. "Wir haben uns in den letzten Wochen in eine Position gebracht, dass wir die Chance haben, unter die ersten sechs zu kommen. Wir haben es fast selbst in der Hand, das hinzukriegen. Da wird es aber notwendig sein, eine kleine Serie weiterzuziehen", sagte der Wiener.