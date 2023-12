Jetzt LIVE: Austria Wien gegen LASK im Ticker

Die Wiener Austria trifft am Sonntag in der Fußball-Bundesliga auf den LASK. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Austria vor Duell gegen LASK erst mit 14 Toren

Dass dem LASK die 0:4-Niederlage in Liverpool vom Donnerstag im Kopf und in den Knochen steckt, wollte Austria-Wien-Coach Michael Wimmer nicht unbedingt als Vorteil gelten lassen. "Es liegt an uns, wie wir das Spiel angehen. Wie wir es schaffen, den Gegner zu stressen. Wie wir selber bei eigenem Ballbesitz agieren." Offensiv gab es zuletzt einige Baustellen. "Es geht darum, ein bisschen mehr Gier bei den Spielern zu entwickeln, um noch ein bisschen mehr Torgeilheit zu haben", so Wimmer, dessen Elf in 15 Runden nur 14 Treffer gelangen.