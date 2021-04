Jetzt LIVE: Austria Wien gegen FC Admira im Ticker

Die Wiener Austria hat in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga die Spitzenposition inne - und will diese auch gegen eine Admira unter neuem Kommando nicht abgeben. Wir berichten ab 18.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Stimmung bei Austria Wien "relativ gut"

"Wir müssen aufpassen, dass keiner in eine Verletzung reinläuft", sagte der Austria-Trainer. Die Stimmung sei nach sieben Punkten aus den vergangenen drei Spielen ansonsten "relativ gut". "Jetzt müssen wir schauen, dass wir vor der längeren Pause etwas mitnehmen, um uns oben festzusetzen", sagte Stöger im Ausblick auf die Partie gegen die Admira. Danach pausiert die Liga eineinhalb Wochen, da am Wochenende das Cupfinale zwischen Salzburg und dem LASK ansteht.

Zehn Spiele hat die Austria nach dem 2:0 am Samstag nun gegen die Admira nicht mehr verloren. Der jüngste Sieg ließ die Favoritner an Hartberg vorbeiziehen. Allzu sicher sollte sich die Austria aber nicht sein. Die SV Ried hat als Dritter der Qualifikationsgruppe nur drei Punkte Rückstand. Fünf Runden stehen in der zweiten Meisterschaftsphase noch am Programm.