Jetzt LIVE: Austria Wien gegen Austria Klagenfurt im Ticker

Die Wiener Austria trifft am Sonntag auf Austria Klagenfurt. Wir berichten ab 17.00 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Mit sperrigem Gepäck geht die Wiener Austria am Sonntag (17.00 Uhr) ins Heimspiel gegen Klagenfurt. Nach nur vier Punkten aus fünf Spielen ist am Verteilerkreis aber noch keine Nervosität eingekehrt, wie die Verantwortlichen betonten. "Wir sind sehr gut beraten, wenn wir cool bleiben", sagte Sportdirektor Manuel Ortlechner am Freitag. Der kommende Gegner präsentierte sich bisher als schwer zu knackende Nuss.

So gut sich der Saisonstart mit fünf Siegen aus den ersten sechs Pflichtspielen und der Aussicht auf das Conference-League-Play-off ausnahm, so ist seit dem 0:2 gegen Salzburg am 13. August doch leichte Ernüchterung eingekehrt. "Wir sind nicht dort, wo wir es uns selbst wünschen würden", meinte Ortlechner, der noch keine "große Bilanz" ziehen wollte. "Wir hüten uns davor, dass wir ausnahmslos auf die Tabelle schauen."

Austria Wien hinter Austria Klagenfurt

Dort liegt man vor dem Wochenende fünf Punkte hinter den drittplatzierten Klagenfurtern auf Rang neun. So wie Ortlechner sah aber auch Trainer Michael Wimmer keinen Grund zur Nervosität. Beim jüngsten 0:2 in Linz monierte er aber nicht zuletzt einen mentalen Punkt. "Man hat ab der 70. Minute den Eindruck gehabt, dass wir nicht mehr so dran glauben. Das haben wir auch angesprochen", sagte der Deutsche. Ortlechner wollte zumindest in der ersten Hälfte "einen großen Schritt nach vorne" erkannt haben.

Vor allem offensiv wird nach dem abrupten Abgang von Haris Tabakovic zu Hertha BSC ein "Knipser" vermisst. In vier Spielen blieb man torlos, insgesamt stehen nur zwei Liga-Tore zu Buche. Hoffnungen setzt man nicht zuletzt in Leihstürmer Fisnik Asllani, der aber erst am Donnerstag von der TSG Hoffenheim nach Wien kam. "Er ist ein junger, spannender Spieler, dem man Zeit geben muss", meinte Wimmer. Die Hoffnung, die er in Asllani aber auch Alexander Schmidt setzt: "Dass wir in der Box durch die Körperlichkeit wieder eine Präsenz haben, einen Spieler, der Bälle, festmacht, ablegt, und der, wenn wir über außen durchkommen, das Füßchen hinhält."

Klagenfurt vor Austria-Partie ohne Niederlage

Klagenfurt kommt mit breiter Brust an den Verteilerkreis, ist als einziges Team neben Meister Salzburg und "Vize" Sturm noch ohne Niederlage. "Klagenfurt hat eine sehr gute Mannschaft und kämpft um die Meisterrunde", sagte Wimmer über die Violetten aus dem Süden, die zuletzt Hartberg mit 3:0 in die Schranken wiesen und immerhin schon neunmal trafen. "Es ist klasse, dass wir noch immer ungeschlagen sind, das freut mich für die Mannschaft und die Fans", meinte Peter Pacult.

Dennoch mahnte der Trainerroutinier zur Ruhe. "Die Tabelle hat nichts zu bedeuten. Es sind erst fünf Runden absolviert, wir stehen immer noch am Anfang der Saison. Natürlich nehmen wir jeden Punkt sehr gern mit, aber es werden auch wieder andere Zeiten kommen", erklärte der 63-Jährige.

LIVE-Ticker Austria Wien gegen Austria Klagenfurt

Wir berichten heute ab 17.00 Uhr live vom Spiel Austria Wien gegen Austria Klagenfurt im Ticker.