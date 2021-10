Jetzt LIVE: Austria Klagenfurt gegen FC Admira im Ticker

Das Fußball-Bundesliga-Heimspiel am Samstag gegen die Admira weckt bei Austria Klagenfurt unliebsame Erinnerungen. Wir berichten ab 17 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Austria Klagenfurt will Revanche

Mahrer fehlt gegen die Admira so wie zumindest vier weitere Akteure, was die Aufgabe für die in dieser Spielzeit daheim noch ungeschlagene Klagenfurter Austria nicht einfacher macht. "Wir haben in dieser Saison bisher gut performt, aber wir wissen auch, dass die Admira nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen ist. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe", prophezeite Pacult und lobte seinen Admira-Kollegen Andreas Herzog. "Er macht eine sehr gute Arbeit."