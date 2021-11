Jetzt LIVE: Austria Klagenfurt gegen Austria Wien

Vor dem Auswärtsspiel in der Fußball-Bundesliga am Sonntag gegen Austria Klagenfurt schöpft die Wiener Austria Zuversicht aus einer Niederlage. Wir berichten ab 14.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Austria Wien will gegen Klagenfurt aufzeigen

Nun soll im Wörthersee Stadion an diesen Auftritt angeknüpft werden. "Anhand des Salzburg-Spiels konnten wir den Jungs zeigen, zu welchen Leistungen sie imstande sind, obwohl wir viele Dinge noch nicht so gemacht haben, wie wir es uns vorstellen. Nun liegt es an uns Trainern und Spielern, uns weiter zu verbessern. Das ist unser Ziel", meinte Schmid.

Sein Club liegt in der Tabelle als Achter zwei Punkte hinter den viertplatzierten Kärntnern und könnte sie damit bei einem Sieg überholen. "Wir wissen, dass wir uns am Sonntag eine gute Ausgangsposition schaffen können. Klagenfurt hat zuletzt Top-Performances abgeliefert. Ich denke, dass sie defensiv gut organisiert sein werden. In der Offensive haben sie sehr schnelle Spieler und sind stark im Umschaltspiel", sagte der Austria-Coach, der mit Ausnahme des an Adduktorenproblemen laborierenden Marvin Martins aus dem Vollen schöpfen kann.