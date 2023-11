Jetzt LIVE: Altach gegen Rapid Wien im Ticker

Altach ist der Gegner von Rapid Wien am Sonntag in der Fußball-Bundesliga. Wir berichten ab 14.30 Uhr live vom Spiel im Ticker.

Für den SK Rapid zählt am Sonntag (14.30 Uhr) in der 13. Runde der Fußball-Bundesliga in Altach nur ein Sieg. "Wir wollen unbedingt gewinnen. Unser Ziel ist es, mit drei Punkten nach Hause zu fahren", sagte Trainer Zoran Barisic, dessen Team mit lediglich 15 Punkten auf Rang sechs verweilt (Stand vor der 13. Runde). Das Duell mit Altach könnte für die Hütteldorfer in einer sportlich komplizierten Phase gerade recht kommen. Die vergangenen vier Begegnungen gewann Rapid allesamt zu Null.