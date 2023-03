Jeremy Renner postete nach schwerem Unfall Video

Marvel-Star Jeremy Renner hat nach seinem schweren Unfall ein Video von seinen Erfolgen bei seiner Genesung gepostet.

Marvel-Star Jeremy Renner hatte sich mehr als 30 Knochen bei einem Unfall gebrochen

Der Schauspieler war am Neujahrstag von einem Schneepflug überrollt worden, als er nach starken Schneefällen in der Bergregion nahe Lake Tahoe ein steckengebliebenes Fahrzeug freiräumen wollte. Per Hubschrauber wurde er in die nahe gelegene Klinik in Reno (Nevada) gebracht. Dort musste er operiert werden. Der Hollywoodstar brach sich nach eigenen Worten mehr als 30 Knochen bei dem Unfall.