Jenewein weist alle Vorwürfe in Causa Ott zurück

Nach den neuesten Enthüllungen in der Affäre um Spionage für Russland, die den ehemaligen Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, Egisto Ott, betrifft, hat der Ex-FPÖ-Abgeordnete Hans-Jörg Jenewein sämtliche Anschuldigungen von sich gewiesen.

Sein Verhältnis zu Ott habe lediglich aus gelegentlichem Kontakt bestanden und keine enge Verbindung dargestellt. Zu keiner Zeit habe er Kenntnis davon gehabt, dass Ott oder jemand aus seinem Umkreis möglicherweise Verbindungen zum russischen Nachrichtendienst unterhielt, so der Rechtsvertreter von Ex-FPÖ-Mandatar Hans-Jörg Jenewein.

Causa Ott: Jenewein dementiert Geldflüsse an Ott

Es habe zu keinem Zeitpunkt finanzielle Transaktionen oder andere Leistungen an Ott, den Jenewein im Sommer 2018 traf, oder Personen aus dessen Umfeld gegeben, so die am Dienstag herausgegebene Erklärung der Anwälte. Ebenso sei für die Informationen vom Diensthandy des früheren Kabinettschefs im Innenministerium, Michael Kloibmüller, keine Zahlung erfolgt. Jenewein habe diese Daten anonym auf einem USB-Stick erhalten.