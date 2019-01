Jenewein (FPÖ) vs. ORF - Kritik an Einmischungsversuch

Für Kritik sorgte der FPÖ-Mediensprecher Hans-Jörg Jenewein durch den redaktionellen Einmischungsversuch im ORF. Dieser hatte einen ZiB 1 - Beitrag über das neue Buch des FPÖ-kritischen Kabarettisten Florian Scheuba angeprangert.

Es handle sich um unzulässige Werbung und einen Verstoß gegen das ORF-Gesetz, so Jenewein. Der ORF-Stiftungsrat werde sich damit beschäftigen und bei der Reform des ORF-Gesetzes würden ÖVP und FPÖ diese Form der Produktwerbung “eindeutig regeln”, drohte Jenewein in Richtung Küniglberg. ORF-Generaldirektor Wrabetz wies Jeneweins Aussagen via Twitter zurück: “In Österreich – wie in allen EU-Ländern (außer Ungarn) – entscheiden Kulturredakteure ob und wie über Bücher von kritischen Satirikern berichtet wird und nicht Mediensprecher von Regierungsparteien. Das darf sich auch durch ein neues ORF-Gesetz nicht ändern!”