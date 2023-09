Jelinek als Ehrenbürgerin: Scharfe Kritik von Wiener FPÖ

Die Wiener FPÖ meldete sich einen Tag nach der Übergabe der Wiener Ehrenbürgerinnen-Urkunde an Elfriede Jelinek mit scharfer Kritik zu Wort.

"Die Ludwig-SPÖ hat mit dieser Ehrenbürgerschaft für Jelinek der Stadt schweren Schaden zugefügt", ließ der Wiener FP-Kultursprecher Stefan Berger am Mittwoch per Aussendung wissen. Die FPÖ hatte schon den im September 2021 gefassten Gemeinderatsbeschluss zur Anerkennung der Würde als einzige Partei nicht mitgetragen.

Wiener FPÖ über Jelinek: "braucht umfangreiche Therapiemöglichkeit"

Bei der gestrigen Ehrung im kleinen Kreis hatte die Nobelpreisträgerin, die schon 1995 auf einem FPÖ-Plakat angegriffen worden war, sich zur Tradition des Roten Wien bekannt, die Annahme der Ehrung als Statement "gegen diese Normalitätsterroristen" bezeichnet und gesagt: "In einem Land, wo so viele Landeshäuptlinge ohne Not und ohne Zwang mit diesen Leuten zusammengehen, mit Protofaschisten, Neofaschisten, Neonazis sogar, muss man diese Stadt mit ihrer ganzen Multikulturalität und ihrer Integrationskraft des Fremden hochhalten."