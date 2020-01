Jedes Jahr schnuppern rund 100 Schüler an Hochschulen

An den heimischen Hochschulen wird jährlich von rund 100 Schüler geschnuppert. Das Interesse startet jedoch nicht erst vor der Matura.

Rund 100 Schüler schnuppern jährlich an heimischen Hochschulen. Viele davon legen auch Prüfungen ab, die für ein späteres Studium anerkannt werden. Für die Initiative "Schülerinnen und Schüler an die Hochschulen" ist seit kurzem das "Young Science-Zentrum" im Österreichischen Austauschdienst (OeAD) verantwortlich, erklärte Petra Siegele vom OeAD gegenüber der APA.

Begabtenförderung bereits seit 2000

Bereits im Jahr 2000 hat das Österreichische Zentrum für Begabtenförderung und Begabungsforschung (ÖZBF) das Pilotprojekt "Schüler/innen an die Uni" an der Uni Salzburg gestartet. Nachdem das ÖZBF im Herbst mit dem Bundeszentrum für Begabungsförderung und Individualisierung an der Pädagogischen Hochschule (PH) Salzburg fusioniert wurde, hat nun das für die Zusammenarbeit von Wissenschaft und Schule zuständige "Young Science-Zentrum" im OeAD das Programm übernommen.