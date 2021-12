Jeder zehnte Österreicher zerstritt sich wegen Social-Media-Posts

"Erst denken, dann posten", so sollte die Divise auf Social-Media besser heißen. Denn zehn Prozent der Österreicher zerstritten sich wegen eines Social-Media-Posts mit nahestehenden Personen.

Laut einer Umfrage des Sicherheitssoftware-Unternehmens Kaspersky zum Nutzerverhalten in Sozialen Medien zerstritten sich zehn Prozent der Österreicher wegen eines Social-Media-Posts mit einer nahestehenden Person, 17 Prozent bereuen ein emotionalen Statement. Auch die Arbeit sollte man im Hinterkopf behalten: Drei Prozent hatten wegen ihrer Posts erhebliche Probleme am Arbeitsplatz.

Über 40 Prozent sind sich der Folgen ihrer Aktivitäten in Sozialen Medien bewusst, wenn es um Freunde und Familie geht, an Arbeitgeber denken nur 27 Prozent stets oder regelmäßig. In einer Aussendung riet das Softwareunternehmen zu mehr Vorsicht, denn Posts könnten nicht nur für Aufsehen sorgen, sondern auch zu viele persönliche Daten offenbaren oder die eigene Sicherheit bis zum Identitätsdiebstahl gefährden. Die Daten von 14 Prozent der österreichischen Umfrageteilnehmer - und 22 Prozent der 18- bis 34-Jährigen - wurden bereits in den Sozialen Medien kompromittiert.