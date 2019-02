Jeder fünfte Patient in Wien wurde in einem Ordensspital behandelt

Jeder fünfte im Vorjahr stationär in einem Wiener Krankenhaus aufgenommene Patient wurde in einem der Ordensspitäler behandelt.

Das geht aus deren Leistungsbilanz 2018 hervor, die am Mittwoch präsentiert wurde. Insgesamt wurden in den konfessionellen Häusern exakt 481.956 Menschen betreut, 109.265 davon stationär.

Laut dem Sprecher der Plattform der Wiener Ordensspitäler und Ärztlichem Leiter des Herz-Jesu-Krankenhauses, Manfred Greher, wurden in den sieben in der Vereinigung vertretenen Einrichtungen unter anderem 67.741 Operationen durchgeführt. In manchen Bereichen würden die Ordensspitäler überproportional viele Menschen versorgen, hieß es.