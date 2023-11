Jeder dritte Wiener ohne österreichischen Pass

Wie der am Dienstag präsentierte Integrationsmonitor der Stadt zeigt, hat ein Drittel aller in Wien lebenden Menschen (34 Prozent) keinen österreichischen Pass.

Zuwandererfamilien: Bildungsniveau ansteigend

Selbst besonders benachteiligte Gruppen erreichten in der zweiten oder dritten Generation zunehmend bessere Bildungsabschlüsse, wurde Leila Hadj Abdou, Mitautorin des 6. Integrations- und Diversitätsmonitors, in einer Aussendung der Stadt zitiert. Bei Kindern, deren Eltern aus Nicht-EU Staaten nach Wien gekommen sind, habe sich etwa von der Eltern- zur Jugendgeneration der Anteil der Personen mit geringer Bildung halbiert: Haben in der Elterngeneration (45- bis 59-Jährige) noch rund 40 Prozent maximal einen Pflichtschulabschluss, sind es unter den 15- bis 29-Jährigen, die ihre Bildung bereits in Österreich erworben haben, nur noch 17 Prozent. Integration werde oft auf die Herkunft reduziert. Dabei zeige der Integrationsmonitor, dass auch sozioökonomische Ungleichheiten wie geringer Bildungsstand der Eltern oder niedriges Einkommen berücksichtigt werden müssten, betonte Abdou.