Jeder dritte Unfall passiert auf Zebrastreifen

Im Vorjahr wurden zwölf Tote und 1.225 Verletzte bei Unfällen auf Zebrastreifen verzeichnet. Durch den SUV-Boom stiegen auch schwere Unfälle an.

Im Vorjahr sind in Österreich bei Unfällen auf Schutzwegen 1.225 Fußgänger verletzt und zwölf getötet worden. Wie der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) auf Basis von Daten der Statistik Austria analysierte, passierte somit jeder dritte Fußgängerunfall auf einem Zebrastreifen. Der Club fordert verstärkte Verkehrsberuhigung und übersichtlichere Fußgängerübergänge.

1.225 Menschen verletzt

Im Schnitt wurde im Vorjahr alle sieben Stunden eine Fußgängerin oder ein Fußgänger auf einem Schutzweg von einem Fahrzeug angefahren. 1.225 Menschen wurden verletzt, jede fünfte Person davon schwer. Zwölf Menschen wurden getötet. Fast zwei Drittel der Schutzwegunfälle ereigneten sich bei Tageslicht, nur ein Drittel in der Dunkelheit, analysierte der VCÖ.

Im Bundesländer-Vergleich war die Anzahl der Schutzweg-Unfälle in Wien mit 454 am höchsten, vor Oberösterreich (170), Niederösterreich (156) und der Steiermark (147). Beim Anteil der Schutzwegunfälle an den Fußgängerunfällen weist Vorarlberg mit 36,6 Prozent den höchsten Wert auf, gefolgt von der Steiermark mit 35,1 Prozent und Oberösterreich mit 32,1 Prozent.