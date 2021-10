Jeder dritte Schüler kommt in Mathematik nicht mit

Laut einer Online-Umfrage des Nachhilfe-Instituts "Lernquadrat" kommt derzeit jeder dritte Schüler in Österreich im Mathe-Unterricht nicht mit. Dementsprechend gering ist die Freude an dem Fach.

Mathematik ist in Österreich das Fach, in dem Schülerinnen und Schüler am weitaus häufigsten Nachhilfe brauchen. Dementsprechend schlecht fällt das Urteil für den Mathe-Unterricht derzeit aus: Jeder Dritte kommt dabei nicht mit, zeigt eine am Mittwoch präsentierte Online-Umfrage des Nachhilfe-Instituts "Lernquadrat", an der 635 Schülerinnen und Schüler zwischen zehn und 19 Jahren teilgenommen haben. Dementsprechend gering ist die Freude am Fach.