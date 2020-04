Jeden Tag landen Rückholflüge in Wien

Auch weiterhin landen Flüge in Wien, um Österreicher, die wegen der Corona-Krise im Ausland festsaßen, nach Hause zu holen.

Flieger aus Moskau, Istanbul und Neuseeland landen in Wien

Am Dienstagabend landet etwa ein Flieger der AUA aus Moskau, am Mittwoch kommt eine Level-Maschine aus Istanbul in Wien an. Am Freitag werden Österreicher aus Neuseeland erwartet.