Jede Menge Volltreffer beim Ludwig-Ruck-Benefizturnier auf der Hohen Warte in Wien

Am Samstag fand auf der Hohen Warte in Wien das Ludwig-Rock-Benefizturnier statt. Es wurde 5.000 Euro für den Verein "Club Innenministerium" erspielt.

In sechs Matches wurden 50 Tore erzielt. Hauptsieger war der Verein "Club Innenministerium". Für ihn wurden 5.000 Euro erspielt. Die Initiative setzt sich für in Not geratene Polizistinnen und Polizisten und ihre Familien ein. Eva Marek, Vizepräsidentin des OGH und Vorstand des Club Innenministerium nahm den Spendenscheck vor Ort entgegen.