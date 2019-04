JD Sports eröffnet erste Filiale in Wien

Nach Sports Direct, XXL und Decathlon eröffnet am 12. Juli auf der Mariahilfer Straße der erste Österreich-Standort der britischen Sportmodekette JD Sports.

Das 1981 gegründete Unternehmen notiert an der Londoner Börse und hat vor allem Sneakers und Sportbekleidung bekannter Marken von adidas und Nike über The North Face bis Puma und Reebok im mittleren bis höheren Preissegment im Sortiment. Sportgeräte führt JD Sports nicht. Europaweit gibt es rund 1.200 Filialen, weltweit sind es 2.400.

Mit JD Sports kommt auch Bewegung in Österreichs größte Einkaufsstraße. Erst Anfang April hat die norwegische Sporthandelskette XXL auf der Mariahilfer Straße im Kaufhaus Gerngross ihren fünften Standort aufgemacht, nachdem Sports Direct mit Jahresende 2018 das Feld räumte. JD zieht in das Geschäftslokal in der Mariahilfer Straße 47, in dem zuletzt die Bekleidungskette Bershka war.