Jason Statham und Rosie Huntington-Whiteley erwarten ein Baby

Model und Schauspielerin Rosie Huntington-Whiteley und Action-Star Jason Statham (54) werden zum zweiten Mal Eltern, wie die 34-Jährige auf Instagram bekannt gab.

Auf Instagram gab Huntington-Whiteley am Donnerstag (Ortszeit) die Schwangerschaft bekannt. Sie postete eine Reihe Fotos in modischen Outfits, das letzte zeigt sie in einem eng anliegenden Kleid mit deutlichem Babybauch.