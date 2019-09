Japanische Prinzessin Kako besucht Österreich

Fünf Tage lang ist die japanische Prinzessin Kako in Österreich zu Besuch. Dabei trifft sie unter anderem den Bundespräsidenten und die Bundeskanzlerin.

Van der Bellen wird mit Ehefrau Doris Schmidauer am 22. Oktober an den Feierlichkeiten zur Thronbesteigung von Kaiser Naruhito in Tokio teilnehmen.

Besuch zum 150-Jahr-Jubiläum Österreich-Japan

Van der Bellen wird dabei auch am Business Event "Austria connect Japan" der Wirtschaftskammer Österreich teilnehmen und die "Wien Products Produktausstellung der Wirtschaftskammer Wien" besuchen. Außerdem ist ein Besuch der Ausstellung "The Habsburg Dynasty: 600 Years of Imperial Collections" mit Exponaten aus dem Kunsthistorischen Museum im National Museum of Western Art vorgesehen.