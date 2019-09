Japanische Filmtage in Wien: Das Programm für Japannual 2019

In der ersten Oktoberwoche werden im Rahmen des Filmfestivals Japannual wieder mehr als 20 Independent-Arbeiten, Dokumentarfilme und farbenprächtige Anime gezeigt. Hier das komplette Programm im Überblick.

Japannual 2019 lädt ins Filmcasino und Filmhaus in Wien

​Der diesjährige Eröffnungsfilm ist mit "Blue Hour" eine kleine unabhängige, aber sehr vergnügliche Arbeit der Regisseurin Yuko HAKOTA, in der zwei Frauen die zentrale Rolle spielen und damit einen Themenbereich vorgibt, dem auch andere Filme in diesem Jahr folgen. So ist der neueste Film von Japannual Stammgast Akiko OHKU ("My Sweet Grappa Remedies") ebenso zu sehen, wie "Love At Least" von Kosai SEKINE oder der freche "Astral Abnormal Suzuki-san" und der traurig-sentimentale "Farewell Song". Aber auch zutiefst männliche Angelegenheiten kommen mit "The Fable" und "Melancholic" nicht zu kurz.