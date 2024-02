Jan Philipp Gloger wird Wiens neuer Volkstheaterdirektor

Jan Philipp Gloger, seit der Saison 2018/19 Schauspieldirektor am Staatstheater Nürnberg, wird der neue künstlerische Leiter des Wiener Volkstheaters.

Das gab Roland Geyer als Vorstandsvorsitzender der Volkstheater-Privatstiftung am Donnerstagvormittag in Anwesenheit von Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) und Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) bekannt. Gloger folgt mit der Saison 2025/26 auf den derzeitigen Direktor Kay Voges, der nach Köln wechselt.

Gloger wird der neue Volkstheaterdirektor in Wien

Der am 14. Dezember 1981 in Hagen geborene Jan Philipp Gloger, der Schauspiel und Oper gleichermaßen inszeniert, hat in Wien bereits am Burgtheater und an der Volksoper Regie geführt und wird heuer bei den Bregenzer Festspielen Rossinis "Tancredi" auf die Bühne bringen. Er erhält einen Vertrag für fünf Jahre. Gloger brachte bei seiner Vorstellung seine "pure Freude" zum Ausdruck: "Ich fühle mich hier wirklich am richtigen Ort, am richtigen Haus in der richtigen Stadt". Gerade in einem Haus, das sich Volkstheater nennt, gehe es ihm künftig darum, "Gemeinschaft zu stiften und ein heterogenes Publikum, das sich der Diversität der Stadt annähert, zusammenzubringen". Als zwei Hauptsäulen nannte er "Kunstfühligkeit und Breitenwirksamkeit". Mit starkem Vertrauen zur Dramatik, zum Dialog, wolle er künftig "den großen Vereinfachungsmaschinerien unserer Zeit mit Komplexität und Differenziertheit" begegnen. "Da können wir im Theater den Volksbegriff für uns verteidigen", so der 42-Jährige.

Für die künstlerische Leitung des Volkstheaters waren 47 Bewerbungen von Einzelpersonen bzw. Teams eingegangen, wobei der Frauenanteil bei rund 50 Prozent lag. Zum Zug kam jedoch neuerlich ein Mann.

Gloger wolle starken Fokus auf Ensemble legen

Einen starken Fokus wolle er auch auf das Ensemble legen, "denn Menschen werden von Menschen gelockt. Man muss sich in diese Menschen auf der Bühne verlieben können." Während er bei Schauspielerinnen und Schauspielern noch keine Namen nennen wollte, gab er bekannt, künftig regelmäßig mit der Regisseurin Rieke Süßkow zusammenzuarbeiten: "Sie öffnet Texte, statt sie mit Soße zuzuschütten", so Gloger über die Nestroy-Preisträgerin mit starkem Wien-Bezug, die etwa für Handkes "Zwiegespräch" am Akademietheater verantwortlich zeichnete. Als weiteren Kollaborateur nannte er den Musiker Kostia Rapoport, den er als Hausmusiker engagieren werde, zumal die Kombination "Schauspiel und Musik" einer der vielen Schwerpunkte sein werde.

"Jan Philipp Gloger ist der optimale zukünftige Direktor des Volkstheaters, so die einhellige Meinung der Findungskommission", versicherte deren Vorsitzender Geyer. Ihm zur Seite standen Theresia Niedermüller vom Kulturministerium, Eva Kohout von der Stadt Wien, Andreas Beck (Intendant am Bayerischen Staatsschauspiel) und Rita Thiele (bis 2021 Chefdramaturgin und stv. Intendantin am Schauspielhaus Hamburg). Zum Zug kam jedoch neuerlich ein Mann, was Geyer auf Nachfrage verteidigte: "Er war nicht mit anderen nicht gleichrangig, er war führend."

Für Staatssekretärin Mayer ist Gloger "ein Mann, der Theater mit jeder Faser seines Körpers lebt, auf Menschen zugehen und sie begeistern kann". Auch Kulturstadträtin Kaup-Hasler zeigte sich von Gloger angetan: Nürnberg sei unter der Schauspieldirektion Glogers "zu einer Stadt geworden, wo man sagt, da ist in den letzten Jahren etwas passiert". In seinem Konzept sei "so vieles enthalten, das Verbindungen zu Wien schafft", von dramatischen Texten bis zu Regie-Handschriften. Voll des Lobes war Gloger für die Arbeit seines Vorgängers Voges. Er selbst wolle den "enger Bezug zur Stadt" ausbauen und weiterhin in die Bezirke hinausgehen: "Wir gehen in die Stadt und holen die Stadt zu uns."