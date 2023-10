Jahresinflation ist im September auf 6 Prozent gesunken

Im September ist die Jahresinflation (VPI) auf 6 Prozent gesunken, aber im Vergleich zum Vormonat August erhöhte sich das durchschnittliche Preisniveau.

Das ist der tiefste Wert seit Februar 2022, als Russland in die Ukraine einmarschierte. In ihrer Schnellschätzung prognostizierte die Statistik Austria noch eine September-Inflation von 6,1 Prozent. Im Vergleich zum Vormonat August 2023 - in dem die Teuerung 7,4 Prozent betragen hatte - erhöhte sich das durchschnittliche Preisniveau um 0,4 Prozent, teilte die Behörde am Mittwoch mit.