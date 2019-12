Das Jahresende bringt ruhiges und freundliches Winterwetter

Das Jahr 2019 endet mit mildem Winterwetter. Die Silvesternacht wird voraussichtlich in ganz Österreich trocken verlaufen.

Zum Jahresende gerät Mitteleuropa unter den Einfluss von Hoch WILTRUD. Mit diesem stellt sich ruhiges Winterwetter ein. Laut der Österreichischen Unwetterzentrale ist nicht mit Niederschlag zu rechnen, dafür scheint häufig die Sonne. In der Kommenden Woche steigen auch auf den Bergen die Temperaturen wieder auf überdurchschnittliche Werte an.In den Tallagen muss man jedoch wieder mit Inversionswetterlage und teilweise strengem Nachtfrost rechnen.

Hoch WILTRUD bringt ruhiges Winterwetter über Silvester

„Der Sonntag hat ruhiges und meist freundliches Winterwetter zu bieten, nur vom Waldviertel bis ins Nordburgenland halten sich hochnebelartige Wolken“, sagt Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. Die Temperaturen erreichen nur -4 Grad in manchen schattigen Tälern der Nordalpen und +5 Grad in sonnigen Hanglagen um 1.000 Meter in Vorarlberg.

Kommende Woche setzt sich das ruhige Hochdruckwetter fort, verbreitet scheint von der Früh weg die Sonne. Nebelfelder bleiben dabei die Ausnahme. Höchstens harmlose Wolken sind im Nordosten zu sehen. In den Bergen werden die Temperaturen spürbar ansteigen, in windgeschützten Tallagen stellt sich allerdings eine Inversionswetterlage ein. „In schneebedeckten Tälern der Alpen muss man mit strengem Frost zwischen -15 und -10 Grad rechnen“ so Spatzierer. Tagsüber liegen die Höchstwerte am Montag zwischen 0 und +9 Grad bzw. am Dienstag zwischen 1 und 11 Grad. Bei lebhaftem Nordwestwind wird es zu Silvester im Wiener und im Grazer Becken am mildesten. Die Silvesternacht wird voraussichtlich in ganz Österreich trocken verlaufen.

Der Hochdruckeinfluss setzt sich auch zu Jahresbeginn fort. Skifahrer können sich in den kommenden Tagen somit auf beste Bedingungen freuen. Mittlerweile liegt auch in den Nordalpen meist durchschnittlich viel Schnee für die Jahreszeit. Die Werte am Alpenhauptkamm und in den Südalpen sind seit November sogar oft überdurchschnittlich. Mit 88 Zentimeter Schnee ist derzeit Obergurgl der schneereichste Ort Österreichs. In Lech am Arlberg, Warth, Oberilliach und St. Jakob in Defereggen liegen derzeit auch mehr als 70 Zentimeter Schnee.

2019 endet mit sehr mildem Dezember