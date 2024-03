"Jahr der Abschiebungen": Innenminister Karner mit Bilanz über Vorjahr

Insgesamt mussten 12.900 Menschen im letzten Jahr das Land verlassen, wobei 46 Prozent davon nicht freiwillig gingen, so Innenminister Karner am Donnerstag.

"Man kann mit Fug und Recht behaupten, das letzte Jahr war das Jahr der Abschiebungen", lobte Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) seine eigne Politik. Sobald das Aufenthaltsrecht entzogen wird, sei eine Ausreise erforderlich. Bei den durchgeführten 5.990 Abschiebungen lag der Fokus auf kriminellen Fällen, unterstrich der Innenminister. Obwohl die Mehrheit EU-Bürger sind, verzeichnet er auch in der Asylpolitik Fortschritte. Demnach wurde Österreich für Menschenhändler uninteressant.

Karner lobt Rückführungsabkommen für Abschiebungen

Karner hob vor allem die mittlerweile 30 bilateralen Rückführungsabkommen mit anderen Staaten, jüngst etwa Bulgarien und Rumänien hervor. In diese werden Asylwerber abgeschoben, deren Herkunftsland als nicht sicher gilt. "Die Maßnahmen greifen", betonte Karner. Auch die Vizedirektorin des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl (BFA), Karoline Preißer, betonte die gute Kooperation. "Druck machen" will Karner weiterhin, dass auch in Staaten wie Syrien und Afghanistan abgeschoben werden kann.