Jagdunfall in NÖ: Treiber durch Streifschuss verletzt

Sonntagnachmittag wurde ein Treiber bei einem Jagdunfall durch einen Streifschuss verletzt. Der Mann wurde im Krankenhaus versorgt.

Bei einem Jagdunfall in einem Maisfeld nahe Schranawand in der niederösterreichischen Gemeinde Ebreichsdorf (Bezirk Baden) ist Sonntagmittag ein Treiber durch einen Streifschuss verletzt worden. Der 62-Jährige erlitt nach Polizeiangaben Blessuren an der rechten Wange sowie am rechten Ohr und wurde im Krankenhaus Eisenstadt medizinisch versorgt.