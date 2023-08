Jackpot bei Lotto-Ziehung am Sonntag

Am kommenden Sonntag geht es bei der Lotto-Ziehung um einen Jackpot. Rund 1,4 Millionen Euro warten dann im Topf. Beim Joker geht es sogar um einen Doppel-Jackpot.

Am Mittwoch hatte kein Lotto-Spieler die "sechs Richtigen" auf seinem Tippschein angekreuzt. Das macht aus der nächsten Lotto-Ziehung eine Jackpot-Runde.

1,4 Mio. Euro bei Lotto-Jackpot im Topf

Am kommenden Sonntag warten bei der Lotto-Ziehung rund 1,4 Millionen Euro im Sechser-Rang. Bereits am Mittwoch konnte sich ein Spieler aus Oberösterreich über einen Fünfer mit Zusatzzahl freuen. Er gewann damit rund 87.000 Euro.

Auch LottoPlus-Ziehung ohne Sechser

Auch die LottoPlus-Ziehung am Mittwoch endete ohne Gewinn im Sechser-Rang. Der Gewinn wurde deshalb auf die 40 Spieler mit einem Fünfer aufgeteilt, die sich so über je 6.225,40 Euro freuen können. Am Sonntag geht es bei der LottoPlus-Ziehung um rund 200.000 Euro.